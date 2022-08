Pałac w Pławniowicach na Śląsku. Chciałbyś poczuć się jak w bajce? Tutaj jest to możliwe! Cennik, zwiedzanie 2022

Pławniowice. Pałac Ballestremów

Przepiękny pałac został wybudowany w Pławniowicach pod koniec XIX wieku. Dokładnie jego budowę datuje się na lata 1882-1885. Rodzina Ballestremów zamieszkiwała go i doglądała nieprzerwanie do 1945 roku, kiedy to ówczesny właściciel, hrabia Mikołaj Ballestrem, zmuszony był opuścić Pławniowice w obawie przed nadciągającą Armią Czerwoną. Krótko stacjonował w budynku pałacowym marszałek Iwan Koniew.

Po wojnie obiekt przekazany został do dyspozycji władz kościelnych, które po dziś dzień o niego pieczołowicie dbają.

We wnętrzach zwiedzić można kilka wyznaczonych przez właścicieli pomieszczeń. Wśród nich kaplicę pałacową, salę dzbanków do herbaty - obecnie sala konferencyjna, bibliotekę, dawną jadalnię - obecnie sala koncertowa, salę różową czy zieloną.