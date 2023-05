Piast Gliwice nie do zatrzymania! Chrapek strzelił gola, Plach obronił rzut karny w meczu z Radomiakiem Radom

Radomiak Radom - Piast Gliwice: Szczepan Mucha pierwszy raz w "11"

W poprzedniej kolejce Piast zremisował u siebie z Pogonią Szczecin 0:0. To oznaczało przerwanie serii pięciu zwycięstw z rzędu. Jednak drużyna trenera Aleksandara Vukovicia przedłużyła swoją passę bez porażki do dziewięciu meczów. W Piaście zabrakło kontuzjowanych Damiana Kądziora, Kamila Wilczka oraz pauzującego za żółte kartki Michaela Ameyawa. Wyjściowym składzie zadebiutował Szczepan Mucha. W gliwickiej drużynie od pierwszej minuty zagrało czterech młodzieżowców. Do kadry meczowej po 293 dniach wrócił Tomas Huk, który leczył po operacji poważną kontuzję kolana. W Radomiaku nie mógł zagrać napastnik Leonardo Rocha, który jest po zabiegu kolana i ma ten sezon "z głowy".