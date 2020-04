Piast Gliwice obniży kontrakty piłkarzom? Prezes mistrza Polski odpowiada: Pieniądze lubią ciszę

- Tak, jak nie informujemy o przebiegach negocjacji z piłkarzami czy kontrahentami klubu, tak samo nie będziemy komentować sprawy obniżek kontraktów, która budzi duże emocje - stwierdził prezes Piasta Paweł Żelem. - Wyznajemy zasadę, że pieniądze lubią ciszę i nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy mówić o szczegółach i tego, jak to przebiega u nas. Mam nadzieję, że ta kwestia nie będzie wywoływać niepotrzebnych emocji i wszystkie strony, których to dotyczy, podejdą do sprawy ze zrozumieniem. Tym bardziej że Piast nie ma wobec piłkarzy, trenerów czy pracowników zaległości z tytułu wynagrodzeń czy premii, i jest bardzo stabilnym miejscem pracy.

Szef Piasta dodał: - Powinniśmy dziś zadbać o to, by pandemię udało się szybko opanować i by wyrządziła jak najmniej negatywnych skutków dla społeczeństwa, gospodarki i naszej branży. Wówczas będzie możliwy powrót do rozgrywek i realizacji wzajemnych obowiązków ze wszystkich stron.