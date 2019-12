Piast stał się częścią gry politycznej przed zbliżającymi się wyborami. Moszyński oskarża byłego wiceprezydenta o działania wbrew prawu

Gliwice to największy akcjonariusz spółki, posiadający 66,68% udziałów Piast SA. Zbigniewa Kałuża, drugi z udziałowców posiada 26,02%, a stowarzyszenie GKS Piast 7,30%. Do tej pory, władze miasta mogły same decydować kto zostanie powołany do Rady Nadzorczej spółki, a kto zostanie z niej odwołany. Nowy statut uniemożliwia to miastu.

- Przed zmianami w statucie spółki, Walne Zgromadzenie określało liczbę członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów. Na tych samych zasadach odbywało się powołanie i odwołanie członków rady – tłumaczy Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic. - Obecnie wygląda to tak, że liczbę członków Rady Nadzorczej oraz ich powołanie i odwołanie będzie możliwe w drodze głosowania większością kwalifikowaną ¾ głosów – dodaje.

Miasto traci swobodę powoływania członków Rady Nadzorczej

W praktyce oznacza to, że władze miasta tracą możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto zostanie powołany, a kto odwołany, jak miało to miejsce przed zmianami w statucie spółki.