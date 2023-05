Poczuj się jak w Holandii! Gliwickie pole tulipanów w Ostropie to prawdziwe morze kwiatów! Zobacz zapierające dech zdjęcia

Połacie kolorowych tulipanów... Wcale nie Holandia, to Gliwice!

Tulipany to jedne z najbardziej popularnych kwiatów na świecie, a ich uprawa sięga już XVI wieku, kiedy to zaczęły być importowane do Europy z Azji. W Holandii, gdzie hodowla tulipanów jest szczególnie rozwinięta, pola z tymi kwiatami przyciągają co roku tysiące turystów z całego świata. Każdy chce mieć tu wykonane pamiątkowe zdjęcie. Jak się okazuje, nie trzeba wcale jechać za granicę, żeby móc podziwiać magiczne tulipanowe krajobrazy. Co roku tysiące kwiatów porasta pole w Gliwicach-Ostropie.