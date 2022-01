Pogoda na tydzień dla Gliwic. Prognoza na 7 dni od 10.01. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogoda na tydzień w Gliwicach w poniedziałek: częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -1 do 2 °C, min. temp. -7 do -5 °C. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 10.01.2022:

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Według aktualnej prognozy pogody dla Gliwic poniedziałek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gliwic, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie wschodnio-północny.

Pogoda na tydzień w Gliwicach: wtorek, 11.01

Za dnia w Gliwicach słupki rtęci powinny pokazać -2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -6°C.

W oparciu o prognozy pogody dla Gliwic na wtorek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Gliwic, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-wschodni.