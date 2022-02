Pogrzeb Michała Kapiasa w Gliwicach. Utalentowany pływak i medalista mistrzostw Polski zmarł nagle w wieku 22 lat

O śmierci zawodnika w mediach społecznościowych, jako pierwszy, poinformował Klub Pływacki „Sikret” Gliwice. Michał Kapias reprezentował jego barwy do 2018 roku.

- Zawsze uśmiechnięty, wesoły, skory do żartów. Mimo, że nie był już w naszym klubie, ale zawsze był tuż obok, zawsze na basenie, chętny do pomocy. Taki był jeszcze w tym samym dniu kończył praktyki trenerskie w naszym klubie - w ten właśnie sposób wspominali go przedstawiciele gliwickiego klubu w oficjalnym komunikacie.