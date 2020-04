Policja szuka sprawcy i świadków uszkodzenia samochodu pielęgniarki z Gliwic

O całym zdarzeniu pisaliśmy wczoraj - 28 kwietnia - na naszych łamach. Pielęgniarka z gliwickiego szpitala, wychodząc do pracy, znalazła swój samochód z przebitymi oponami. Był on także „udekorowany” farbą ze sprayu. Wpis, ze zdjęciami, umieściła na Facebooku córka poszkodowanej. W związku z tym, że sytuacja odbiła się mocnym echem w mediach społecznościowych i tych tradycyjnych, sprawą zajęła się także tamtejsza policja.

Gliwicka policja szuka sprawcy zdarzenia

Mundurowi przyjęli zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu marki Renault Kadjar, zaparkowanego na osiedlu zamieszkiwanym przez właściciela auta i jego rodzinę. We wtorek, 28 kwietnia, osoba zgłaszająca przesłała drogą mailową wniosek o ściganie sprawcy do I Komisariatu Policji w Gliwicach.

Jak informuje policja, oględziny wykażą, czy ciecz, którą pomalowano pojazd, trwale uszkodziła jego powłokę. Ponadto zostanie ustalone również, czy doszło do strat materialnych w ogumieniu. Leasingowany pojazd został już odstawiony do serwisu. Gliwicka policja dodaje, że na tę chwilę jest zdecydowanie za wcześnie, by podawać jakąkolwiek z możliwych hipotez co do motywów działania sprawcy. Obecnie mundurowi wykonują czynności wstępne.