Policjanci z Gliwic w #GaszynChallenge. Musicie to zobaczyć! Wideo

Policjanci z Gliwic właśnie wsparli akcję strażaków z Gaszyna. Robili #GaszynChallenge to akcja charytatywna na rzecz chorych dzieci. - To walka z czasem oraz wyzwanie, jakim jest zebranie ogromnej sumy na leczenie chorych na SMA dzieci - podkreślają policjanci z Gliwic.

Zasady #GaszynChallenge są następujące: wystarczy tylko wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic lub w wersji light, zamiast pompek wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne przynajmniej 3 instytucje, które mają 48 godzin na wykonanie zadań.

#GaszynChallenge to akcja, która łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą osobie potrzebującej. Włączają się w nią różne instytucje, samorządowcy, przedstawiciele firm, a także prywatne osoby. Została zapoczątkowana przez strażaków z Gaszyna (pow. wieluński).

Wojtuś Howis to 18-miesięczny chłopiec, który zmaga się z chorobą SMA (najcięższa postać rdzeniowego zaniku mięśni). Aby przeżyć, musi jak najszybciej otrzymać najdroższy lek na świecie, który kosztuje 9 milionów złotych - tak rozpoczęła się akcja.

Po czterech miesiącach od uruchomienia potężnej machiny pomocy udało się zebrać wymaganą kwotę na rzecz leczenia Wojtusia. Do tej pory przekazano w sumie ponad 10,2 mln zł.