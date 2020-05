Politechnika Śląska stworzyła system, który diagnozuje COVID-19 na podstawie zdjęcia RTG płuc

Gliwice: Przyłbice dla lekarzy drukują na Politechnice Śląskiej

Naukowcy z Politechniki Śląskiej drukują nieodpłatnie przyłbice ochronne dla lekarzy. Pierwsze już trafiły do śląskich szpitali. Prof. Marek Gzik apeluje do firm, posiadających drukarki 3D, by się przyłączyły do akcji i pomogły w produkcji przyłbic.