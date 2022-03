Politechnika Śląska także angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Wspiera ukraińskich studentów oraz organizuje zbiórkę

Politechnika Śląska informuje, że w związku z panującą na Ukrainie wojną, uczelnia uruchomiła specjalny program skierowany do młodych obywateli Ukrainy – zarówno dla aktualnie studiujących oraz tych, którzy zechcą podjąć studia na dostępnych w ofercie edukacyjnej kierunkach, prowadzonych w języku polskim i angielskim. Ponadto, przy Politechnice Śląskiej powstał punkt konsultacyjny, Centrum Wolontariatu. Ukraińcy będą mogli skorzystać w nim między innymi z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego czy kursu języka polskiego. Centrum Wolontariatu prowadzi też zbiórkę najpotrzebniejszych produktów i artykułów dla mieszkańców Ukrainy.

Solidarność i wsparcie edukacyjne dla ukraińskiej młodzieży

Jak zapewnia Politechnika Śląska, uczelnia jest w gotowości, by zapewnić swoim studentom dogodne i dostosowane do sytuacji warunki rekrutacji, a także elastyczne oraz atrakcyjne możliwości studiowania. Ponadto, zobowiązuje się ona także do zwolnienia ukraińskich studentów z opłat za studia. Młodzi ludzie z Ukrainy mogą również wnioskować o bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim i liczyć na pomoc nie tylko ze strony kadry akademickiej, ale też studentów polskich oraz zagranicznych. Politechnika Śląska zapewni także wsparcie informacyjne i psychologiczne, pomoc w rozwoju indywidualnym oraz w znalezieniu pracy.