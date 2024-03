Ponad 400 biegaczy sprawdziło zachodnią obwodnicę Gliwic. Zobaczcie zdjęcia z biegu Gliwice na drodze do wiosny

Gliwice na drodze do wiosny. Ponad 400 biegaczy sprawdziło zachodnią obwodnicę Gliwic

Biegacze rywalizowali przez godzinę na liczącym 2600 m odcinku obwodnicy od ulicy Sowińskiego, gdzie usytuowany był start, do ulicy Daszyńskiego i z powrotem. Do klasyfikacji generalnej liczył się dystans pokonany zawodniczki i zawodników przez 60 minut, ale równie ważne była możliwość poznania nowej gliwickiej drogi oraz miłe spędzenie sobotniego przedpołudnia, bo dopisała pogoda i impreza odbyła się przy słonecznej aurze i temperaturze wynoszącej kilkanaście stopni Celsjusza.

W sobotę 16 marca otwarto ostatnią część zachodniej obwodnicy Gliwic. Z tej okazji na tej trasie odbył się bieg Gliwice na drodze do wiosny. W imprezie wystartowało ponad 400 biegaczy i miłośników nordic walking, którzy mieli okazję zapoznać się z fragmentem zachodniej obwodnicy Gliwic zanim wpuszczone na nią zostały samochody.

Każdy uczestnik biegu Gliwice na drodze do wiosny otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal i drobny upominek. Udział w imprezie był bezpłatny, co z pewnością korzystnie wpłynęła na frekwencję, która przeszła oczekiwania organizatorów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia biegaczy i miłośników nordic walking rywalizujących w zawodach Gliwice na drodze do wiosny.