Prasówka Gliwice 14.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gliwicach nie minęło Cię nic ważnego

Z początkiem 2022 roku niemiecki fachowy portal Transfermarkt zaktualizował wartości rynkowe piłkarzy Piasta Gliwice. Do drużyny trenera Waldemara Fornalika doszło trzech nowych piłkarzy. Ile są warci i czy znaleźli się w TOP11? Zobacz ZDJĘCIA.

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?