Prasówka Gliwice 15.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gliwicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gliwice 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 „Harry Potter”. Jak dziś wygląda młody Voldemort? Hero Fiennes Tiffin wyrósł na niezłe ciacho! Pierwszy film o młodym czarodzieju i świecie magii ukazał się 20 lat temu! Z tej okazji HBO GO wypuściło film „Harry Potter – 20. rocznica. Powrót do Hogwartu”, w którym spotykają się aktorzy grający główne role i członkowie ekipy. To też dobry moment, aby wspomnieć o aktorach, którzy grali role epizodyczne. Pamiętacie chłopca, który zagrał Młodego Voldemorta? Dziś jest nie do poznania i… niezłe z niego ciacho!

📢 "M jak miłość". Basia dorastała na oczach widzów. Gabriela Raczyńska staje się piękną kobietą. Zobacz jej prywatne zdjęcia W serialu "M jak miłość" pojawiła się, kiedy miała zaledwie siedem lat. Teraz to już szesnastolatka, która wyrasta na piękną kobietę. Gabriela Raczyńska, czyli serialowa Basia dorastała na oczach fanów serialu. Zobacz, jak teraz wygląda!

📢 To pierwsza taka Żabka w Śląskiem! W Katowicach powstaje bezobsługowa Żappka Store. Zobaczcie ZDJĘCIA Żappka Store to całkowicie autonomiczny i bezobsługowy sklep, w którym można kupić przekąski czy napój w ciągu kilku sekund, bez kolejek, bez gotówki ani kontaktu z obsługą, 7 dni w tygodniu. Pierwszy taki lokal w woj. śląskim powstaje właśnie w Katowicach. Zobaczcie, jak wygląda!

Prasówka 15.01 Gliwice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramatyczny wzrost zakażeń i zgonów! Gdzie w Śląskiem jest najgorzej? Są głównie "czerwone" strefy! To nie są dobre informacje! Już od kilku tygodni malała liczba nowych zakażeń - w przeciwieństwie do liczby zgonów, która wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie - a dziś duży wzrost! Jak poinformowało w piątek 14 stycznia Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby było 16 047 nowych zakażeń - to wzrost o ok. 35 proc. do ubiegłego piątku! Zgonów było 423 - to również wzrost, i to o aż ok. 62 proc. do ubiegłego piątku!

📢 Już niedługo otwarcie nowej siłowni w CH FORUM. Robi wrażenie! Przed nami wielkie otwarcie nowej siłowni w CH FORUM w Gliwicach. To Interfit Club. Sieć działa w Chorzowie, Chrzanowie, Rydułtowach, Siemianowicach Śląskich i Zawierciu. Otwarcie klubu zaplanowano na początek lutego. 📢 Dzień Bajgla. Poznaj przepis na pyszne bajgle. Przysmak, z którego powinniśmy być dumni Dzień Bajgla obchodzimy zwyczajowo 15 stycznia. Chrupka, drożdżowa bułka w kształcie bransoletki lub obwarzanka ma swoje święto. Mimo że największą popularnością bajgle cieszą się w Nowym Jorku, to właśnie Polacy powinni być z nich najbardziej dumni, bo najprawdopodobniej wymyślono je w Krakowie. Mamy dla Was przepis na te pyszne bułki. Zobaczcie, jak krok po kroku przygotować bajgle. 📢 Najlepszy dom na świecie... jest w woj. śląskim! Wygląda obłędnie! Właśnie został nagrodzony Najlepszy dom na świecie... jest w woj. śląskim! From the Garden House projektu katowickiej pracowni architektonicznej KWK Promes Roberta Koniecznego otrzymał tytuł - Archello BEST OF 2021. Dlaczego to taki niezwykły projekt, zapytaliśmy szefa KWK Promes. - Pracujemy teraz z bananami na twarzach - mówi zachwycony architekt Robert Konieczny.

📢 Afera gospodarcza na Śląsku: 12 osób zasiądzie na ławie oskarżonych za oszustwa podatkowe. Wyłudzili ponad 1 milion złotych W aferze brali udział przestępcy w białych kołnierzykach: ekonomiści, przedsiębiorcy, wśród oskarżonych jest nawet znana radca prawna. Proceder szybko rozwikłali śledczy z Jastrzębia-Zdroju, gdzie wszystko się zaczęło. A proceder objął wiele miast: Gliwice, Bielsko, Warszawę, Mikołów, Wrocław, Kędzierzyn-Koźne. Jeden z głównych oskarżonych trafił po wszystkim do... schroniska dla bezdomnych

📢 Nad Śląskiem przeleciał meteor! W Gliwicach jasny bolid był doskonale widoczny na niebie Jasny meteor nad Śląskiem. W czwartek 13 stycznia na niebie widoczny był przelatujący meteor. Zauważyli go mieszkańcy Gliwic. Widziany był także z Czech w Karkonoszach. 📢 Fakty i mity na temat cholesterolu i miażdżycy – to musisz wiedzieć, by chronić swoje serce! Cholesterol to główny czynnik rozwoju miażdżycy – choroby, na którą umiera w Polsce najwięcej osób zaraz po chorobie wieńcowej serca, jego niewydolności czy zawale, do których zresztą sama prowadzi. Choć zatykająca arterie substancja tłuszczowa ma tak wielki wpływ na nasze zdrowie i życie, na jej temat wciąż krąży wiele mitów. Warto oddzielić je od prawdy, by lepiej zrozumieć rolę cholesterolu w rozwoju miażdżycy, a dzięki temu skuteczniej chronić swój układ krążenia.

