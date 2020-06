Prasówka Gliwice 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gliwicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2020, w Gliwicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łąka kwietna w ogrodzie. Podpowiadamy, jak ją założyć, jak pielęgnować i jakie rośliny posiać”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Gliwice 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łąka kwietna w ogrodzie. Podpowiadamy, jak ją założyć, jak pielęgnować i jakie rośliny posiać Łąki kwietne wyglądają pięknie i są łatwiejsze w utrzymaniu niż trawniki. Podpowiadamy, jak założyć kwiatową łąkę w ogrodzie, jakie nasiona posiać i jak często kosić. 📢 To są najmodniejsze osiedla w Gliwicach - poznaj TOP 12! Niemal każdy chce tutaj mieszkać, choć ale nie każdego stać Modne osiedla w Gliwicach to z pewnością już nie blokowiska. Bo choć wielu gliwiczan mieszka w blokach na Koperniku, w Szobiszowicach czy na Waryńskiego i sobie swoje M chwali, to o tych osiedlach nie można powiedzieć, że są modne. Gliwiczanie, zwłaszcza młodzi, z bloków, zwłaszcza wieżowców uciekają, wybierając osiedla mniejsze: budowane przez deweloperów lub spółki TBS. Które zatem osiedla w Gliwicach są najmodniejsze? Paryskie, Bursztynowe, Glivia, Bajkowe, Wiśniowe Wzgórze, a może Radosne? Apartamenty i lofty, czyli Stara Cegielnia? A co jeśli dodamy do tego zestawu osiedle Milenium i... Sikornik?

📢 Pracownicy gliwickiej fabryki Opla oddelegowani do Francji Francuskie media donoszą, że pracownicy gliwickiej fabryki Opla mają zostać oddelegowani do pracy w zakładach Grupy PSA (Peugeot Société Anonyme) we Francji. Polski oddział Groupe PSA potwierdził, że do francuskich zakładów wyjechała już grupa ponad 50 pracowników. 📢 Koronawirus. 216 nowych zakażeń w woj. śląskim [16.06.2020]. Skąd są pacjenci? Koronawirus w woj. śląskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 407 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ponownie najwięcej nowych zachorowań jest w województwie śląskim. Zakażonych jest u nas kolejnych 216 osób. 📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Jedna jest oficjalna, reszta tzw. dzika. A gdzie dokładnie? Federacja Naturystów Polskich zrzesza miłośników opalania się nago z całej Polski - a najwięcej... z woj. śląskiego! W Polsce mamy trzy legalne plaże dla miłośników opalania nago nad Bałtykiem i jedną w woj. śląskim. Jest też również sporo tzw. dzikich plaż, które działają nieoficjalne. Gdzie dokładnie?

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Gliwicach w 1 turze? Lista lokali wyborczych Wiesz, gdzie głosować w Gliwicach podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po Gliwicach 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w Gliwicach zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów. 📢 Awaria T-Mobile 16.06.2020. Dotyczy prawie całej Polski! Też macie problemy z telefonem? We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

📢 Ponad 1,6 tys. górników ozdrowieńców w PGG i JSW. Sasin o zatrzymanych kopalniach: Teraz żadna nie zostanie zamknięta Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców.

