Prasówka Gliwice 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gliwicach nie minęło Cię nic ważnego

Są takie tematy, w których Ślązacy i Polacy się nigdy nie dogadają. Ślązacy wiedzą, kto wynalazł koło? Nie chodzi o to, żeby się wywyższać, choć wszyscy mamy w pamięci słowa premier Ewy Kopacz, która 5 lat temu stwierdziła w Katowicach, że "Ślązacy są mądrym narodem". Rozchodzi się o nieporozumienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił dziś uchwałę zarządu woj. śląskiego, którą w styczniu tego roku odwołano Alicję Knast ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego. To pierwsze zwycięstwo Knast z marszałkiem Jakubem Chełstowskim w sądowej batalii, która może potrwać kilka lat.

Zastanawiacie się nad tegorocznymi wakacjami? Wybieracie wypoczynek w domowym zaciszu, ogrodach, na działkach, w górach, czy nad polskim morzem? A może spragnieni doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i przeżycia niezapomnianej przygody na wczasach zagranicznych sprawdzacie, gdzie można się już wybrać? Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany. Jednak dla tych, którzy nie zrezygnowali z tych o wyjeździe zagranicznym, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wakacyjnych, z opcją all inclusive i wylotem z Katowic. Kliknij w galerię zdjęć z opisami.

23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci.

Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwała okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o być albo nie być, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to lokale musiały być zamknięte. Część z nich ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść!

