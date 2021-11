Prasówka Gliwice 23.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gliwicach nie minęło Cię nic ważnego

Paweł Fajdek, rekordzista Polski i czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem, ożenił się. Ślub odbył się na Stadionie Śląskim. To pierwsze takie wydarzenie w historii obiektu!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition to bardzo długa nazwa remasterów klasycznych odsłon serii w 3D. Jak piszą złośliwie internauci, gra jest równie dziwna, co jej nazwa. Zobaczcie najciekawsze wpadki z premiery GTA Trilogy.