Prasówka Gliwice 5.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gliwicach nie minęło Cię nic ważnego

PSZCZYNA. Będąca w piątym miesiącu ciąży, pani Izabela zmarła w szpitalu na sepsę. Prawie dobę przed śmiercią pisała do swojej mamy, że boi się o swoje życie. Zdaniem pełnomocnika rodziny, lekarze ze szpitala w Pszczynie czekali aż płód sam obumrze, nie podejmując działań, które mogłyby uratować życie kobiety. Zobacz materiał WIDEO przygotowany przez dziennikarzy Uwaga! TVN.

Śląskie - czy tu da się kupić tani dom? Mając do dyspozycji maksymalnie 100 - 120 tys. zł ma się w czym wybierać! Najtańsze nieruchomości można mieć już za 110 tys. zł! W większości przypadków bez remontów się nie obędzie, ale nawet za takie pieniądze da się znaleźć domy nadające się od razu do zamieszkania. Nie brak nieruchomości z dużym potencjałem adaptacyjnym. Zobacz 10 najtańszych domów do kupienia w woj. śląskim!

Ceny domów w województwie śląskim nie zawsze przyprawiają o zawrót głowy. Przeszukując oferty w internecie można natrafić na wiele interesujących ogłoszeń. Większość posesji wymaga odświeżenia lub większego remontu, ale ich ceny bywają naprawdę kuszące.