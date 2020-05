Premier Mateusz Mazowiecki w Gliwicach: Ministrowi Szumowskiemu należy się największy order

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś, 22 maja, w Gliwicach małe przedsiębiorstwo, zatrudniające ok. 40 osób, także niepełnosprawnych, powstałe z dawnej spółdzielni inwalidów. Na gliwickim rynku firma działa w takich strukturach od 27 lat. Poradziła sobie w pandemii: nie zwalnia ludzi, nie obcięła pieniędzy. Także, jak podkreślano, dzięki skutecznym działaniom rządu.

- Produkujemy elementy indukcyjne, głównie cewki transformatorowe małej mocy, dławiki oraz anteny helikalne. Częściowo do liczników energii elektrycznej, do autogazów, na potrzeby automotive, anteny również. Różnego rodzaju mniejsze zamówienia, także nietypowe - wyjaśnia Marcin Wawrzykowski, dyrektor do spraw handlowych firmy Eltis. - Jest szansa na nowy kontrakt, pod koniec roku, na rynki zagraniczne. Liczymy na to, że dostaniemy kontrakt na produkcję pewnych elementów indukcyjnych.