Prof. Adam Maciejewski to najlepszy chirurg rekonstrukcyjny na świecie!

Towarzystwo jest amerykańskie tylko z nazwy, bo to międzynarodowe grono skupiające najwybitniejszych specjalistów z tych dziedzin z całego świata.

Prof. Maciejewski pobił światową konkurencję o kilka długości. Operacja Tymka otrzymała aż 122 głosy specjalistów, zaś druga na liście 56.

- Jestem dumny i czuję się reprezentantem zespołu, bo przecież to nasz wspólny sukces - wyjaśniał chirurg.

Stypendium Godiny umożliwia mu wyjazd do najlepszych klinik rekonstrukcyjnych na świecie. Punktem obowiązkowym jest wizyta w Klinice w Lublajnie, gdzie operował Godina. Maciejewski chce też odwiedzić wiodące kliniki w USA, ale również na Tajwanie i w Seulu. Nie będzie mógł przeprowadzać operacji. Przewidziane są jednak pokazowe zabiegi na zwłokach.

Prof. Maciejewski podczas konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach dziękował zarówno dyrekcji Instytutu jak i Ministerstwu Zdrowia za szybkie, pełne zaufania reakcje i wydanie odpowiednich zgód, by w Gliwicach mogło dojść do przełomowych operacji. Prof. Maria Siemionow, Polka, która w USA, jako pierwsza przeszczepiła twarz, od siedmiu lat czeka na zgodę, by przeprowadzić zabieg z udziałem komórek macierzystych.