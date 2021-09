Przegląd prasy 13.09.2021 Gliwice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Groźny wypadek w Knurowie w pow. gliwickim. Do ciężkiego wypadku doszło przy ulicy Niepodległości. Kierujący pojazdem marki Hyundai i25 w wyniku czynników endogennych wpadł do rowu. Stan mężczyzny jest poważny. Na miejscu trwała reanimacja mężczyzny. Został on przetransportowany śmigłowcem do jednego ze szpitali.

Wypadek na A4 w Gliwicach. Do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło na autostradzie A4 w Gliwicach. Tir kilkaset metrów przed bramkami wjechał w tył drugiego samochodu ciężarowego. Kierowca, który spowodował wypadek, został przewieziony do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.