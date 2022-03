Przegląd prasy 15.03.2022 Gliwice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Mieszkasz w bloku i szukasz malowniczego miejsca w pobliżu do wypoczynku? Zobacz oferty sprzedaży ogródków działkowych w Gliwicach! Sprawdziliśmy dla was oferty z serwisu OLX. Ile kosztują gliwickie działki? Kliknij w „zobacz galerię".

Na gliwickim odcinku autostrady A4 doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęło 8-miesięczne niemowlę. Jego matka i brat doznali ciężkich obrażeń ciała.

Mont Blanc we Francji (4810 m n.p.m.) - góra nazywana „dachem Europy”, Pico de Coma Pedrosa w Andorze (2942 m n.p.m.), Musała w Bułgarii (2925 m n.p.m.), Triglav w Słowenii (2864 m n.p.m.) - to m.in. te szczyty zdobył dotąd Łukasz Kornatka w ramach projektu Korona Europy Łukasza dla miasta Knurów. Spośród 46 na liście, wszedł już na 37, zbliżając się tym samym do tego, by być w pierwszej dziesiątce polskich zdobywców.

Rynek w Gliwicach ma się zazielenić i stać miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Zostanie tu posadzonych jedenaście platanów klonolistnych, kwitnące krzewy i kwiaty, staną także wygodne ławki. Prace właśnie ruszają.