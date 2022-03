Przegląd prasy 16.03.2022 Gliwice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Pasożytami układu pokarmowego łatwo się zarazić, ponieważ ich nieaktywne formy znajdują się na różnych powierzchniach, w tym na żywności. Wystarczy niedokładnie umyć pożywienie, aby wprowadzić do organizmu pasożyty, które zaczynają się tam namnażać. W przypadku choroby pasożytniczej konieczna jest konsultacja lekarska i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Odrobaczanie warto wspomagać również naturalnymi sposobami. Sprawdź babcine sposoby, które przyspieszają eliminację pasożytów z organizmu.

Samochody Google ponownie jeżdżą po całym kraju - robią zdjęcia do nowej aktualizacji popularnych Street View. Od marca do października 2022 roku samochody Google jeżdżą po drogach w niemal całej Polsce, w tym woj. śląskiego. W Śląskiem odwiedzą m.in. Bielsko-Białą, Bytom, Chorzów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Rudę Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Tak więc, szykuje się aktualizacja zdjęć Waszych miejscowości w Street View! Które miasta jeszcze odwiedzą? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ.

Już w środę, 16 marca rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numery PESEL i pozostać w Polsce. Urzędy miast już od dłuższego czasu przeorganizowują się, żeby sprawnie przyjąć jak najwięcej osób. Gliwice zapewniają, że są przygotowane. - Ostrzegam, że będzie się to niestety wiązało z dużymi kolejkami, ponieważ liczba osób, które potencjalnie będą ubiegać się o nadanie numeru PESEL jest bardzo duża - mówi nam Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.

smukłe i lekkie etui smart folio do ipada pro chro…

Smart Folio do iPad Pro 12,9 cala 5. generacji MM6P3ZM/A Etui APPLE

Prasówka 16.03 Gliwice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gniazdko z prądem pod prysznicem, latarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, drzewo przed przystankiem autobusowym, szyba w drzwiach do toalety czy ścieżka rowerowa przecięta barierami - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!" Pomysłowość ludzka nie zna granic! Kliknij w zdjęcia i przejdź do galerii.