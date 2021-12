Przegląd prasy 18.12.2021 Gliwice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Na drodze krajowej numer 86 na wysokości Giszowca w kierunku na Sosnowiec doszło w piątek 17 grudnia późnym popołudniem do pożaru samochodu osobowego. Nikt nie ucierpiał. Przed godziną 20 natomiast na autostradzie A4 w rejonie Gliwic doszło do kolizji. Kierowcy uważajcie, bo w tym miejscu możecie jeszcze natrafić na utrudnienia.

Działające w Polskiej Grupie Górniczej związki zawodowe, złożyły pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego. Związkowcy wskazują, że ze względu na rosnącą inflację oraz "zwiększony wysiłek załóg górniczych", oczekują podniesienia średniego wynagrodzenia w spółce do ponad 8 tys. zł. Oznaczałoby to dla nich podwyżkę o niespełna 400 zł. Co na to druga strona?