Przegląd prasy 25.11.2021 Gliwice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Ekipa filmowa nowej produkcji "Strzępy" wybrała kolejną lokalizację do kręcenia w Gliwicach. Tym razem do nagrań wybrany tunel na Drogowej Trasie Średnicowej. Utrudnienia na tym odcinku potrwają od środy, 24 listopada od godziny 19 do czwartku do godziny 5. Apelujemy do kierowców o ostrożność! Jakimi drogami został wyznaczony objazd?