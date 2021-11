Przegląd prasy 6.11.2021 Gliwice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Prasówka Gliwice 6.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Listopad w ogrodzie to głównie czas ostatnich jesiennych porządków i przygotowań do zimy. Ale jeśli pogoda sprzyja, trzeba jeszcze zadbać o bieżącą pielęgnację, np. trawnika. Koniec sezonu to też czas, by zadbać o sprzęt ogrodowy i narzędzia. Zobacz, co trzeba zrobić w listopadzie w ogrodzie.