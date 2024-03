Przegląd prasy Gliwice 17.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gliwicach

Ostatni, brakujący fragment zachodniej obwodnicy Gliwic jest gotowy. Od godz. 16. w sobotę, 16 marca - dostępny dla kierowców. Blisko dwukilometrowy odcinek przejmie ruch samochodowy z DK 78, odciążając od tranzytu centrum miasta. Z jednej strony trasa łączy się z odcinkiem obwodnicy wiodącym do ul. Rybnickiej, a z drugiej z ul. Okulickiego prowadzącą do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88).

Zachęcająca do spacerów, wypoczynku i spotkań, z kawiarenkami w plenerze, ścieżkami rowerowymi, drzewami i zieleńcami. A do tego - bulwary nad Kłodnicą, powrót charakterystycznych okrąglaków nad tunelem DTŚ - to tylko niektóre motywy, które pojawiły się w konkursowych pracach. Tak najważniejszą ulicę w mieście widzą architekci.