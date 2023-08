Przegląd prasy Gliwice 22.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gliwicach

Prasówka Gliwice 22.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu. I bynajmniej, nie chodzi w nim o to, by rzucić wszystko i kopulować dla zasady. Istotą tego dnia jest świadomość, jak ważna jest bliskość i czułość. Choć to pierwsze wcale nie jest zabronione... Dlatego przygotowaliśmy dla Was coś na rozluźnienie - dawka solidnych memów, bo kto lepiej podsumuje ten dzień, niż „internetowi specjaliści"?