Przegląd prasy z września 2021 w Gliwicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gliwic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Promocje w sklepach Decathlon. Rzeczy na zimę taniej nawet o 70 procent! Sprawdź, co i ile kosztuje”?

Przegląd września 2021 w Gliwicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Promocje w sklepach Decathlon. Rzeczy na zimę taniej nawet o 70 procent! Sprawdź, co i ile kosztuje ZAKUPY. Ponad 2000 produktów w cenach obniżonych nawet do 70 procent! W Decathlonie taniej kupimy teraz m.in. kurtki narciarskie, odzież termoaktywną, polary, czapki, czołówki oraz wiele innych produktów. Sprawdź, co można kupić i za ile. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Gdzie kupisz NAJLEPSZY chleb w Gliwicach? Zapytaliśmy o to mieszkańców. Co odpowiedzieli? Najlepsze pieczywo w Gliwicach - gdzie kupisz? Zapytaliśmy Was o to na naszym Facebooku Gliwice Nasze Miasto. Na podstawie odpowiedzi stworzyliśmy listę polecanych piekarni. Kliknij w galerię!

📢 Duma przedwojennych Gliwic na sprzedaż! Dawny Browar Scobla czeka na kupca - ile kosztuje? GLIWICE. Na sprzedaż wystawione są budynki należące do dawnego Browaru Scobla. To tu niegdyś powstawało jedno z najlepszych piw na Górnym Śląsku. Cena nieruchomości - 15 mln złotych.

Prasówka wrzesień Gliwice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gliwic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Zobacz stawki emerytur bez podatku [1.10.21] Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021 - z życzeniami! Pobierz za darmo i wyślij - SMS, Facebook Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła! 📢 Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021 - zabawne, oryginalne... wierszyki, do wysłania. SMS FACEBOOK Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021. W końcu nadszedł ten dzień! Oj, czekało na niego wielu CHŁOPAKÓW. To dziś, 30 września świętujemy Dzień Chłopaka 2021. Tak więc, drogie panie, prosimy bardzo - nie zapomnijcie o życzeniach dla Waszych CHŁOPAKÓW! Poniżej w artykule znajdziecie najciekawsze śmieszne i oryginalne życzenia w formie wierszyków i zdjęć, do wysłania SMS-em lub przez Facebooka. Zapraszamy do galerii.

📢 Najlepszy Dom Świata stoi pod Krakowem! Zobacz, jak wygląda! [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] 30.09.21 Projekt domu o powierzchni 362 m2, który stoi pod Krakowem, został wyróżniony prestiżową nagrodą Rethinking the Future Awards jako jedyna realizacja z całego świata w kategorii Prywatna Rezydencja. Za ten sukces odpowiada BXB Studio, biuro architektoniczne z Krakowa prowadzone przez Bogusława Barnasia. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia tej inwestycji. 📢 MEMY na Dzień Chłopaka 2021 - czyli... chłopaku, co dostałeś od swojej lubej? Zobacz te śmieszne zdjęcia W czwartek 30 września w czwartek obchodziliśmy Dzień Chłopaka 2021. Jedni dostali buziaka od dziewczyny, inni pampersy i smoczki, a jeszcze inni uważają... że prawdziwy mężczyzna ma swój dzień codziennie. To święto nie umknęło uwadze internautów. Zobaczcie, jak je komentują. W galerii prezentujemy najciekawsze MEMY.

📢 Ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem w Polsce! Jak wygląda sytuacja w województwie śląskim? Stało się! Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź. 📢 W więzieniu jak w hotelu? Tak wyglądają więzienne cele w Polsce [ZDJĘCIA] Zastanawialiście się, jak wygląda więzienie od środka? W jakich warunkach mieszkają więźniowie, co znajduje się w więziennych celach? Czy wyglądają jak w hotelach? Zajrzeliśmy do środka polskich więzień. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Nie naśladujcie ich! To są mistrzowie parkowania w Gliwicach. Zobaczcie te zdjęcia - jak tak można? Parkowanie w Gliwicach. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali Ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o Twoją (złą) sławę.

📢 Ogromne promocje w: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Te kanapy, szafki i fotele kupicie najtaniej! LISTA Duże rabaty na wrzesień 2021 Planujecie remont? A może chcecie coś zmienić w swoim mieszkaniu? Sklepy meblowe kuszą niskimi cenami i wyjątkowymi promocjami. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o kilkaset złotych! Zobaczcie, jakie rabaty i upusty przygotowały dla swoich klientów takie sklepy jak IKEA, Black Red White i Agata Meble. Czekają na Was promocje na kanapy, materace, biurka, szafy i wiele innych. Oto szczegóły!

📢 Ogrody Kapias jesienią zachwycają kolorami. Byliście tam już? Zobaczcie przepiękne ZDJĘCIA! Ogrody Kapias w Goczałkowicach Zdroju odwiedzamy chętnie o każdej porze roku, bo zawsze wita nas tam inna sceneria. Szczególnie ciekawie prezentują się jednak wtedy, kiedy powoli wkracza tam prawdziwa jesień.

📢 LIDL, Biedronka, Żabka, Auchan i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Jest OSTRZEŻENIE UWAŻAJCIE! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki. 📢 Podziemne hale w środku częstochowskiej góry. Są ogromne! Do czego służyły? Oni tam weszli Podziemne betonowe hale w środku góry - to brzmi niewiarygodnie! Częstochowska Góra Ossona, która jest najwyższym wzniesieniem na terenie miasta (316,7 m), kryje wiele tajemnic. Jedną z nich są podziemne hale, pamiątką po dawnej przepompowni. Dzięki uprzejmości Urbex Team Extreme, prezentujemy zdjęcia tych pomieszczeń. Czy były one eksplorowane przez UFO, które miało odwiedzać Górę Ossona?

📢 Podział na strefy w woj. śląskim - jak to może wyglądać? Gdzie teraz w regioniePANDEMIA. jest najwięcej zakażeń i zgonów? Pandemia. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że w najbliższych tygodniach nie musimy się obawiać zaostrzenia obowiązujących obecnie obostrzeń. Ich wprowadzenie stanie się realne, gdy dziennie potwierdzanych będzie ponad tysiąc nowych zakażeń, ale według najnowszych doniesień może to nastąpić już w najbliższych dniach. Sprawdź gdzie w Śląskiem było ostatniej doby najwięcej nowych zachorowań i zgonów wywołanych przez COVID-19!

📢 Zabawa kibiców Ruchu Chorzów na stacji benzynowej. Co ram się działo! Zobacz TO! SPORT. W sobotę 25.09.2021 r. Ruch Chorzów wygrał czwarty z rzędu mecz w eWinner 2. Lidze, pokonując w Ostródzie Sokół 3:1. Na Mazury wybrali też kibice Niebieskich, którym w drodze towarzyszyły przygody. Fani nagrali filmik, jak tańczą i śpiewają na stacji benzynowej na przymusowym nocnym postoju z powodu awarii autokaru w drodze powrotnej do Chorzowa. Zobacz WIDEO!

📢 Będą nowe obostrzenia jeszcze w tygodniu? W Śląskiem te powiaty są najbardziej zagrożone - sprawdź LISTĘ. Czy czeka nas podział na strefy? Podział na strefy pandemiczne w Polsce? Jeszcze w tym tygodniu mogą pojawić się nowe obostrzenia w Polsce - podaje RMF FM. Prawdopodobnie nie w całym kraju. Mają dotknąć te powiaty, w których odsetek zaszczepionych jest najniższy i gdzie zachorowań jest najwięcej. Gdzie w obecnej chwili sytuacja jest najpoważniejsza w Śląskim. Kliknij w galerię sprawdź. 📢 Bieg Oko w Oko z Rakiem 2021. Piękna pogoda sprzyja uczestnikom czwartej edycji wydarzenia Bieg Oko w Oko z Rakiem 2021 w Gliwicach. Piękna aura sprzyja, chętnych do udziału w tej charytatywnej imprezie nie brakuje. Wydarzenie odbywa się na terenach Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

📢 Nie jedz tych rzeczy. LIDL, Biedronka, Auchan wycofują z polskich sklepów toksyczną żywność Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

