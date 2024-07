Przegląd tygodnia z 28.07.2024 w Gliwicach. Najważniejsze wydarzenia od 21.07 do 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gliwic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy ludzi na Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice w Gliwicach. Kąpielisko, boiska do siatkówki, pole namiotowe... Zobacz ZDJĘCIA z soboty”?

Przegląd tygodnia: Gliwice, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy ludzi na Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice w Gliwicach. Kąpielisko, boiska do siatkówki, pole namiotowe... Zobacz ZDJĘCIA z soboty Tłumy ludzi na Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice w Gliwicach. Słoneczna aura sprawiła, że 27 lipca zdecydowało się tutaj spędzić czas mnóstwo mieszkańców całego regionu. Nic w tym dziwnego, wszak każdy szuka w takim dniu ochłody, a do tego tutaj po prostu nie można się nudzić, bo czeka też wiele dodatkowych atrakcji. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim - nie tyko na DTŚ! Gdzie jeszcze lepiej zwolnić? Zobacz LISTĘ miejsc Nowo uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości na Drogowej Trasie Średnicowej w Katowicach wzbudził poruszenie wśród kierowców. Jednak nie jest to jedyne miejsce, w którym trzeba uważać na prędkość. W woj. śląskim jest kilka miejsc, w których kierowcy słoną mogą zapłacić za zbyt ciężką nogę. Zobacz listę konkretnych lokalizacji oraz punkty, które niedługo zostaną uruchomione!

📢 Śliczne finalistki pokazały się w bikini - ZDJĘCIA! Wyglądały WSPANIALE. Poznaj listę pań, które powalczą o tytuł "Angel of The World 2024" Półfinały konkursu "Angel of The World 2024" za nami. Wybrano najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą o zwycięstwo. Finał konkursu już we wrześniu. Która z dziewczyn zdobędzie upragnioną koronę? Zobacz ZDJĘCIA finalistek z półfinałów.

Tygodniowa prasówka 28.07.2024: 21.07-27.07.2024 Gliwice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Targ na Zielonym w Gliwicach i lipcowa wymiana książek. Tu kupisz wysokiej jakości mięso, warzywa, świeże jajka - zobacz zdjęcia Gliwicki Targ na Zielonym to prawdziwa uczta dla miłośników świeżych i ekologicznych produktów. W sobotę, 27 lipca, od godziny 8:00 do 12:00, w Hali Modeli GZUT przy ul. Wincentego Pola 9, odwiedzający mogli zaopatrzyć się w lokalne specjały, od najwyższej jakości mięs, warzyw, po świeże jajka i inne produkty prosto od lokalnych producentów. Dodatkową atrakcją była wymiana książek, organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.

📢 Taneczna impreza w stylu latino w Gliwicach. Co będzie się działo podczas Summer Arena Fiesta? Zobacz program Gliwice szykują się na gorącą taneczną imprezę w stylu latino! Już w najbliższy weekend, podczas Summer Arena Fiesta, wszyscy uczestnicy będą mogli zanurzyć się w rytmach salsy, bachaty i merengue. To wyjątkowa okazja, by poczuć klimat latynoskiej fiesty i spędzić niezapomniany wieczór. Co przygotowano na ten pełen energii event? Sprawdź program! 📢 Minionkowe Show w Gliwicach - spotkanie z ulubionymi bohaterami z najnowszego filmu „Gru i Minionki: pod przykrywką” Minionki po raz kolejny zawitają do Gliwic! Już 27 lipca, w sobotę, w Europie Centralnej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - Minionkowe Show, inspirowane najnowszym filmem „Gru i Minionki: pod przykrywką”. To okazja, by spotkać się z ulubionymi bohaterami i wziąć udział w atrakcjach. Co nas czeka podczas tego pełnego emocji dnia?

📢 Tykające bomby w Brynku i Paniówkach. Kilkaset pojemników może znajdować się na posesji w Paniówkach. Wyciekła niebezpieczna substancja Niebezpieczna substancja wyciekła z jednego z kilkuset pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości przy ulicy Zabrskiej w Paniówkach w gminie Gierałtowice. Okazuje się, że na składowisku, które znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań, może znajdować się nawet 800 takich pojemników. Czy uda się je zutylizować, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie? 📢 Tu gliwiczanie szukaja ochłody podczas upałów - nawet w tygodniu nad jeziorem Czechowice masa plażowiczów. Zobacz zdjęcia Upalne dni przyciągnęły mnóstwo plażowiczów nad Jezioro Czechowice w Gliwicach. Prawdziwe tłumy były tu w weekend, kiedy temperatury sięgała ponad 30°C. Jednak nawet w środku tygodnia mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości korzystali z uroków lata, relaksując się na plaży i chłodząc w wodzie. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników – od 1 czerwca do 8 września. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce w poniedziałek!

📢 Policyjny pościg w Gliwicach. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli. Pojazd prowadził 15-letni Ukrainiec. Padły strzały ostrzegawcze Dwóch nastolatków zostało aresztowanych po szaleńczym pościgu ulicami Gliwic i okolicznych miejscowościach. Ich czarne audi nie zatrzymało się do kontroli, popełniając liczne wykroczenia drogowe. Policjanci zmuszeni byli użyć radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego i oddać strzały w kierunku pojazdu. Zatrzymani to 15-letni kierowca i jego 18-letni pasażer. 📢 Ratusz w Gliwicach komentuje decyzję dotyczącą dzwonów w Bytomiu-Miechowicach. Kuria gliwicka: głosy niezadowolenia są czymś zrozumiałym Szerokim echem odbiła się w Internecie decyzja prezydent Gliwic w sprawie dzwonów w Bytomiu-Miechowicach. Cześć Internautów była wzburzona. Poprosiliśmy Urząd Miasta Gliwice oraz kurię gliwicką o komentarz w sprawie. Ratusz podkreśla, że decyzja nie jest zakazem i nie wiąże się z żadną karą, a dzwony mogą w przyszłości bić. Kuria gliwicka z kolei mówi, że rozumie wszystkich niezadowolonych z decyzji, "gdyż dla ogromnej większości parafian ich głos, nawołujący do modlitwy oraz do uczestnictwa w Mszach świętych i nabożeństwach, był przez przeszło sto lat czymś w pełni akceptowanym".

📢 Lądował śmigłowiec LPR w Knurowie. Kierowca został uwięziony w samochodzie Strażacy JRG Knurów, jadąc do zgłoszenia na autostradę A1, zobaczyli na ul. Dworcowej zamknięty od wewnątrz samochód osobowy z kierowcą w stanie zagrożenia życia. Na szczęście po wydostaniu poszkodowanego i przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przywrócono funkcje życiowe. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca został przetransportowany do szpitala. 📢 Śmiertelny wypadek w KWK Knurów-Szczygłowice. 54-letni pracownik nie żyje. Prokuratura wszczęła śledztwo Wypadek w kopalni. Prokuratura Rejonowa w Gliwicach wszczęła śledztwo związane z tragicznym wypadkiem w kopalni węgla kamiennego Knurów - Szczygłowice, do którego doszło w niedzielę 21 lipca. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązku przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy i narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci. W wyniku wypadku zginął 54-letni pracownik firmy zewnętrznej.

📢 Wypadek w Wielowsi. Dziecko wypadło z okna pierwszego piętra. Konieczne było lądowanie śmigłowca LPR W jednym z domów jednorodzinnych w Wielowsi, w powiecie gliwickim 22 lipca rozegrały się dramatyczne chwile. Z okna na pierwszym piętrze wypadło dziecko. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Wyprzedaż garażowa w Gliwicach. Antyki, płyty winylowe, zabawki i wiele więcej skarbów Zobacz zdjęcia Za nami garażowa wyprzedaż pod chmurką na pl. Krakowskim. 21 lipca odbył się w Gliwicach prawdziwy targ staroci. Ci, którzy nie mieli okazji wystawić na sprzedaż swoich bibelotów lub poszukać prawdziwych skarbów - nic straconego. Wyprzedaże zaplanowano w każdą trzecią niedzielę miesiąca, aż do października. 📢 Będzie nowe rondo turbinowe i nowy układ drogowy w Gliwicach Łabędach. Koszt inwestycji to 39,2 mln zł Dla zachodniej dzielnicy Gliwic to będzie duża zmiana w infrastrukturze drogowej. Według planów w perspektywie 3,5 roku mieszkańcy Łabęd zyskają nowe rondo turbinowe i nowy układ drogowy, dostosowany do rozbudowanej stacji kolejowej i poszerzonego wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Staromiejskiej. Inwestycję, we współpracy ze spółką PKP PLK, zrealizuje dla miasta wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska SA. Jej koszt to 39,2 mln zł brutto.

📢 Śmiertelny wypadek w kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie żyje 54-letni mężczyzna, który obsługiwał podziemną kolejkę W niedzielę około godziny 9.45 w kopalni Knurów-Szczygłowice w Ruchu Szczygłowice doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje 54- letni pracownik firmy zewnętrznej - informują służby prasowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy ta kopalnia.

