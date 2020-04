Psycholog Justyna Soroka: Nie dajmy się, przecież mamy Wielkanoc

- Może wszystkie te chwile spędzone z najbliższymi pozwolą zapomnieć o wychodzeniu z domu? Może to będzie czas refleksji, miłości i ciepła? Pamiętajcie, że sami tworzymy nastrój oraz klimat świąteczny - mówi Justyna Soroka.

Jak podkreśla psycholog - fakt, że świętujemy w ograniczonym zakresie, powinniśmy zostać w domu, nie odwiedzać krewnych i znajomych - nie oznacza to, że mamy całkowicie zrezygnować ze wszystkiego, co ze świętami nam się kojarzy i ze wszystkich przyzwyczajeń, domowych tradycji, przeciwnie. Trzeba o świąteczny nastrój zadbać jeszcze bardziej, niż czyniliśmy to do tej pory. Także o to, byśmy się wyjątkowo poczuli.

Nie ma znaczenia, że nie przyjdą do nas goście, albo my musieliśmy zrezygnować z corocznych wizyt, które były rodzinną tradycją. Warto zrobić świąteczne ozdoby, nakryć stół, wprowadzić domowników w świąteczny nastrój.