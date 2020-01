Pyskowice: kolejarze rozebrali tory a teraz chcą je odbudowywać. Czy pociągi znów pojadą do stacji Pyskowice Miasto?

Odcinek Zabrze-Biskupice - Pyskowice to otwarta w 1880 r. i zelektryfikowana w 1979 roku część linii kolejowej nr 132 z Bytomia do Wrocławia. Część, po której pociągi aktualnie jeździć nie mogą, bo… w 2004 roku tory rozebrano. Do 1999 roku jeździły tędy podmiejskie pociągi z Bytomia do Pyskowic zatrzymując się na stacjach Bytom Bobrek, Zabrze Biskupice, Zabrze Mikulczyce, Czekanów Wieś, Czekanów Śląski i Przezchlebie. Krótki odcinek torów, który łączył dworzec w Pyskowicach ze stacją Pyskowice Miasto otwarto w 1964 roku. Pociągi docierały tu do 2000 roku, chociaż w ostatnich latach rozkład jazdy w ogóle nie zachęcał do jazdy koleją. Cztery lata później tory rozebrano.

Teraz kolejarze zwrócili uwagę na to, że czas przejazdu składów z Bytomia do Opola wydłuża się poprzez między innymi brak torów między Zabrzem a Pyskowicami. Mowa jest też o złym stanie obiektów obsługi podróżnych i urządzeń sterowania ruchem. Pomysły PKP PLK SA mówią nie tylko o budowie nowych torów na odcinkach Zabrze Biskupice - Pyskowice i Pyskowice - Pyskowice Miasto, ale również o stworzeniu alternatywnego połączenia Bytomia z Gliwicami przeznaczonego dla ruchu pasażerowego. Jak? Kolej chce odbudować linię Bytom - Ruda Orzegów oraz zbudować łącznicę Ruda Orzegów - Ruda Śląska.