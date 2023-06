Rolkarze już po raz czwarty wezmą udział w Isover Nightskating Gliwice

W czwartek 15 czerwca 2023 roku rolkarze już po raz 4. opanują ulice Gliwic. Do przejechania będzie około 13 km, a wytyczając trasę organizatorzy zadbali, aby prowadziła drogami o bezpiecznej nawierzchni, również dla rodzin z jeżdżącymi na rolkach dziećmi. Przejazd możliwy jest dzięki zaangażowaniu głównego partnera - marki ISOVER. Dlaczego tegoroczna edycja będzie wyjątkowa?

- Dynamicznym rolkowym akcentem świętujemy 30-lecie ISOVER w Polsce. Zapraszamy na jubileuszową edycję imprezy ISOVER Nightskating Gliwice z rolkami w roli głównej! Na co dzień w gliwickim zakładzie produkujemy wełnę mineralną do ocieplania i termomodernizacji domów m.in. właśnie w rolkach, dlatego nasze urodziny chcemy wspólnie świętować w ten niecodzienny sposób. Rolkarze tego dnia nie tylko będą mieli okazję przejechania po niedostępnych na co dzień ulicach Gliwic, ale również zrelaksowania się w Strefie Chillout ISOVER przy naszym zakładzie przy ulicy Okrężnej. Na rolkarzy będziemy czekać z urodzinowym poczęstunkiem i lodami oraz pamiątkowymi gadżetami. Co ważne, nie zapominamy też o osobach, które z powodów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w naszej zabawie. Dzięki współpracy z fundacją ISKIERKA będzie możliwość wsparcia charytatywnego na rzecz gliwickiej onkologii. Będzie wpłatomat, więc przelew uda się zrobić zegarkiem, kartą płatniczą lub blikiem – zachęca Zuzanna Schön, członek zarządu ISOVER.