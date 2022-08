Rowerowe pożegnanie wakacji. Rajd na jednośladach z Gliwic do Ornontowic. Kto chętny? Udział bezpłatny!

Rowerowe pożegnanie wakacji

Rajd na pożegnanie wakacji odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 4 września. Wyjazd klubowy w większej grupie zaplanowano na godzinę 09:00 z płyty gliwickiego rynku.

Jak informują organizatorzy, uczestnicy mogą wybrać dowolną, zaplanowaną przez siebie trasę. Meta rajdu znajduje się w Amfiteatrze Parku Gminnego w Ornontowicach. To właśnie tam w godzinach 10:00-13:00 każdy meldujący się uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w rekreacyjnym przejeździe jednośladem w postaci rajdowej pieczątki.

– Rajd ma integrować członków klubów kolarskich, jest też podsumowaniem wakacyjnych doświadczeń. To również możliwość zapoznania się z atrakcjami gminy Ornontowice oraz popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji. Do udziału w rajdzie serdecznie zapraszamy członków klubów i sympatyków kolarstwa oraz młodzież z sekcji kolarskich ze szkół podstawowych współpracujących z klubami turystyki kolarskiej. Osoby do lat 18 biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – poinformowali organizatorzy.