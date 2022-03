Rowery miejskie wracają do miasta Gliwice. W tym roku będzie ich 350

Ubiegły rok pokazał, że mieszkańcy Gliwic lubią jeździć na miejskich rowerach. W 2021 roku z pojazdów skorzystało ponad 6 tysięcy użytkowników. Wypożyczono je aż 90 tysięcy razy.

W tym sezonie system ma być rozbudowany o 5 dodatkowych stacji i 50 rowerów. Gliwiczanie będą mieli do dyspozycji 350 jednośladów i 35 stacji. Lokalizacje stacji są jeszcze na etapie ustalania. Operator zapewni 343 standardowe rowery miejskie wyposażone w koszyki, 2 tandemy i 5 rowerów familijnych cargo. Rowery będzie można pobrać i odstawić do dowolnej stacji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia od 1 kwietnia do 30 listopada 2022 r.

Miasto podpisało już umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2022 r. Zadaniem zajmie się wybrane w przetargu konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Organizacja systemu rowerów miejskich będzie kosztowała ponad 1,1 mln zł.