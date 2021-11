Rozbój w autobusie w Pyskowicach. Uderzył w głowę mężczyznę i go okradł. Rozpoznajecie podejrzanego?

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16.45-18.50 przy ul. Szpitalnej w Pyskowicach, w rejonie końcowego przystanku autobusowego. Nieznany sprawca (mężczyzna w wieku ok. 30 lat, wzrostu ok. 180 cm, szczupłej budowy ciała, ubrany w jasną kurtkę z kapturem i ciemne jeansy) uderzał pokrzywdzonego pięściami w głowę, po czym zerwał z jego szyi srebrny łańcuszek. Prócz biżuterii zabrał jeszcze portfel z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie 100 zł, a także telefon komórkowy Samsung A12.