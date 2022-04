Rudziniec (pow. gliwicki): Zaginęła 12 letnia Ania Łącka! Policja prosi o pomoc w znalezieniu dziewczynki Barbara Romańczuk

Policja Śląska

W środę, 20 kwietnia zaginęła 12- letnia Ania Łącka. W godzinach porannych wyszła z domu do szkoły w miejscowości Chechło, jednak do niej nie trafiła. Do tej pory dziewczynka nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi o pomoc w znalezieniu dziewczynki.