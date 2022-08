Ryk silników i zapach palonej gumy w powietrzu. Odjechany Arena Moto Show, pomimo deszczu, trwa w najlepsze! ZDJĘCIA i WIDEO

— Kobiety, zapraszamy do sportu, jesteśmy w tym świetne! Dla mnie to jest miłość od pierwszego wejrzenia, a właściwie od pierwszego poślizgu. Nie mam żadnych tradycji motorsportowych, więc po zrobieniu prawa jazdy poszłam do Akademii Jazdy, żeby doszkolić swoje umiejętności. To właśnie tam, kiedy zaczęłam się ślizgać, powiedziałam: wow, to jest coś, co chcę robić! — powiedziała nam Karolina Pilarczyk.