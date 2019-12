Są podejrzani o kradzież. Policja publikuje wizerunki. Rozpoznajecie ich?

Jeżeli rozpoznajcie osoby widoczne na zdjęciach, bądź macie podejrzenia co do ich tożsamości, to wszelkie informacje możecie kierować do prowadzącego sprawę sierż. szt. Michała Kabała (e-mail: michal.kabala@gliwice.ka.policja.gov.pl lub dyżurnego V KP, tel. 32 239-03-50).