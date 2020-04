Schroniska dla bezdomnych zwierząt w czasie pandemi. Jak sobie radzą w tym trudnym czasie?

Nie da się ukryć, że obecny czas nie jest łatwy dla nikogo w naszym kraju. Również dla schronisk. Rozprzestrzeniający się koronawirus powoduje, że ich działalność nie może być prowadzona w sposób „normalny”, bez żadnych obostrzeń. Na szczęście jednak, procesy adopcyjne nie zostają zawieszone. Cały czas możemy przygarnąć do swojego domu psa czy kota. Choć – trzeba jednak zaznaczyć – że są wyjątki. W poniższym tekście przyjrzymy się, jak to wszystko wygląda w Gliwicach, Rudzie Śląskiej oraz Zabrzu.

Tam każdy ma możliwość obejrzenia z bliska swojego – być może – przyszłego pupila. - Podchodzimy do bramy z wytypowanym jednym psem, bądź kilkoma - jeśli ktoś nie jest do końca zdecydowany, który to ma być dokładnie zwierzak – kontynuuje Barbara Malinowska.

Schronisko w Zabrzu

A jak sprawa wygląda w schronisku w Zabrzu? Na jego terenie – co oczywiste – wprowadzono pewne procedury, które będą obowiązywały aż do zniesienia pandemii w naszym kraju przez rząd. Działalność wolontariatu, co nie będzie raczej zaskoczeniem, została zawieszona. Adopcje jednak cały czas są możliwe. Jest tylko jedna różnica. W grę nie wchodzą wizyty do schroniska „bez zapowiedzi”, a ich warunki muszą być wcześniej dokładnie uzgodnione.

- Osoby zainteresowane adopcją zwierzęcia z naszego schroniska prosimy o wypełnienie ankiety przed-adopcyjnej w domu i przesłanie nam jej drogą mailową: schronisko_zabrze@wp.pl, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów – czytamy na stronie internetowej zabrzańskiego schroniska „Psitul mnie”.

Jeśli jednak, ktoś z nas, rozpoczął już proces adopcyjny, wtedy proszony jest o kontakt telefoniczny z biurem, aby umówić się na konkretną godzinę na chociażby spacer przed adopcyjny. Wszystko po to, aby uniknąć przebywania większej ilości osób w jednym miejscu i przyśpieszyć niezbędne formalności, - Na spacery przed adopcyjne będą Państwo zmuszeni czekać przed furtką – dodaje schronisko.