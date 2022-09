Ścieżki spacerowe do 22 km od Gliwic. Urokliwe ścieżki na weekend 1 - 2 października

Spacerem w pobliżu Gliwic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 22 km od Gliwic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,35 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podejść: 1 502 m

Suma zejść: 1 448 m

Spacerowiczom z Gliwic trasę poleca Maykelt

Piękny stary park wokół "Śląskiego Centrum Rehabilitacji", jest urokliwym, częściowo dzikim miejscem blisko Tarnowskich Gór.

Spacer omijający główne ścieżki, daje wiele radości tym którzy lubią ciszę i obcowanie z przyrodą.

🌳 Trasa spacerowa: rzeka Ruda

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,44 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 267 m

Suma zejść: 273 m