Sielska willa nad jeziorem pod Gliwicami - jest jedną z najdroższych w regionie. W środku basen, cudne wnętrza i piękny ogród - ZDJĘCIA

Cena tego domu wynosi 3 900 000 złotych!

To jedna z najdroższych ofert z naszego powiatu, w serwisie otodom.pl. Dom wybudowano w 2006 roku. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 329 m2, położony jest na działce o powierzchni 1 989 m². Wprost przy plaży nad Jeziorem Pławniowickim, z widokiem na jezioro.

Liczne atrakcje na wyciągniecie ręki: dla fanów sportów wodnych m.in: Mariny, szkoła windserfingu, wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych, ośrodek wędkarski. Ponadto: Pałac Ballestremów z zabytkowym parkiem, stadnina koni, restauracje, hotele i wiele innych.

Komunikacja: bliskość autostrady A4 - ok 3,5 km, szybki dojazd do Krakowa i Wrocławia; Do Katowic zajedziemy zaledwie w 30 minut a do Gliwic w 15 minut.