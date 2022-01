Śląskie jest już całe CZARNE! Tu u nas jest najwięcej zakażeń! Jest też rekord

To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób. W woj. śląskim minionej doby mieliśmy 9916 nowych zakażeń - to REKORD. Nigdy wcześniej od początku pandemii, nie było w naszym regionie blisko 10 tys. nowych zakażeń dziennie! Jest to również wzrost o 67 proc. do ubiegłego piątku. Na kwarantannie przebywa rekordowa liczba mieszkańców Śląskiego - aż 177102 osób! To tak, jakby zamknąć w domu... wszystkich mieszkańców Gliwic. W tej chwili w woj. śląskim są tylko i wyłącznie CZARNE STREFY (maksymalna liczba zakażeń)!!! Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? Sprawdź wskaźnik zakażeń dla poszczególnych powiatów. Kliknij poniżej w galerię. * STREFY - Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy". Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców.