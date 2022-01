Śląskie prawie całe CZARNE! Gigantyczny wzrost nowych zakażeń. Tam jest najgorzej!

Z dnia na dzień, rośnie liczna nowych zakażeń! Dziś, w poniedziałek 24 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 29 100 nowych zachorowaniach - to wzrost do ubiegłego poniedziałku o ok. 180 proc. W woj. śląskim liczba nowych zakażeń wynosi 5276 - to wzrost do ubiegłego poniedziałku o ok. 170 proc. Na kwarantannie przebywa 131 299 osób! W Polsce w ubiegłym tygodniu wróciły CZARNE STREFY*. Obecnie, niemal całe woj. śląskie - bez 6. powiatów - jest w tej strefie, gdzie wskaźnik zakażeń jest najwyższy! Najwyższy wskaźnik zakażeń w Polsce, jest w pow. milickim (woj. dolnośląskie) - 198,4. Na drugim miejscu jest powiat ze Śląska! Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? Sprawdź wskaźnik zakażeń dla poszczególnych powiatów. Kliknij w następne zdjęcie >>>. * STREFY - Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy". Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców.

