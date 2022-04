Śmiertelny wypadek w Gliwicach na ul. Daszyńskiego. Autobus potrącił rowerzystę, mężczyzna nie żyje

Tragiczny wypadek w Gliwicach. Autobus potrącił rowerzystę ze skutkiem śmiertelnym

Udało nam się dowiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Według relacji policji kierowca autobusu nie miał szans na reakcję.

Śmierć rowerzysty na Daszyńskiego

Do zdarzenia doszło na ulicy Daszyńskiego. Ulica jest całkowicie zablokowana. Na miejscu zjawiła się straż pożarna, pogotowie oraz policja. Według relacji świadków – doszło do potrącenia rowerzysty. Potwierdza to rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Tuż po godzinie 16.00 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku.