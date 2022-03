Statuetka Nike 2021, którą został uhonorowany Zbigniew Rokita sprzedana! Cenny laur wylicytowano za ponad 10 tysięcy złotych!

W aukcji, odbywającej się od 4 do 14 marca, wzięły udział 22 osoby. Walka o cenne trofeum trwała do ostatniej chwili. Zaledwie dwie godziny przed zakończeniem licytacji cena statuetki Nike wynosiła 8 tysięcy złotych. Ostatecznie została sprzedana za 10 201 zł.

- Ponoć Nike to bogini zwycięstwa. Z żółto-niebieskim uściskiem – zaznaczył na początku marca Zbigniew Rokita. Autor „Kajś”.

Zachęcając do licytowania, dodał, że na specjalne życzenie zwycięzcy aukcji może dopisać na statuetce pewną sentencję. Zasugerował, że może to być m.in. odpowiedź, jakiej udzielili ukraińscy obrońcy Wyspy Węży reprezentantom rosyjskiej marynarki wojennej.

Zwycięzca Literackiej Nagrody Nike przekazał statuetkę na charytatywną aukcję

Przypomnijmy, że gliwiczanin jest reporterem i publicystą. Specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Na swoim koncie ma już dwie książki. To „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” oraz „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, która została nagrodzona w ubiegłym roku Literacką Nagrodą Nike. Co więcej, otrzymała też nominację do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego. Publikacja ta była też inspiracją do stworzenia sztuki „Nikaj” wedle scenariusza Zbigniewa Rokity i w reżyserii Roberta Talarczyka, którą wystawiono na deskach Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Po agresji Rosji na Ukrainę, autor zdecydował, że publikacja trafi na aukcję internetową. Zbigniew Rokita chciał w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć walczącą Ukrainę.