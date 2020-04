Świbie: wybory bezpośrednie w dobie koronawirusa w powiecie gliwickim. Niewielka miejscowość wybiera radnego

W niewielkim Świbiu w gminie Wielowieś odbywają się właśnie (niedziela, 26 kwietnia) wybory do Rady Gminy. Mieszkańcy głosują tradycyjnie, do urn w lokalu wyborczym. Uprawnionych do głosowania jest ok. 313 osób. Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21.

Kto będzie nowym wielowiejskim radnym z okręgu nr 11? O tym zadecydują mieszkańcy maleńkiego Świbia w gminie Wielowieś. Podczas gdy w całym kraju trwają dyskusje o majowych wyborach i sposobach ich przeprowadzania, w niewielkiej miejscowości w powiecie gliwickim trwają w niedzielę, 26 kwietnia, wybory bezpośrednie. - Gmina, która jest zobligowana do zorganizowania wyborów, otrzymała także szczegółowe wytyczne sanepidu w tej sprawie: członkowie obwodowej komisji wyborczej są zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki, przyłbice, dostępne są także płyny do dezynfekcji. Zarówno dla członków komisji, jak i wyborców. Taki pakiet przyszedł także od wojewody - mówi Gabriela Jastrzębska, sekretarz gminy Wielowieś. Wyborcy mogą także mogą korzystać z przeznaczonych dla nich jednorazowych rękawiczek, dezynfekować i umyć ręce. Wprowadzono ruch jednostronny: jedną stroną wchodzą, drugą wychodzą, by nie spotykać się z innymi głosującymi. Zakupiono 300 długopisów. Zobacz galerię (12 zdjęć) Mieszkańcy mogą oddawać głosy osobiście do urn w lokalu wyborczym. Dlaczego odbywają się w gminie Wielowieś? - Uprawnionych do głosowania jest ok. 313 osób, to mieszkańcy części Świbia - dodaje Gabriela Jastrzębska. Z naszych informacji wynika, że frekwencja jest niska, ale nie ma w tym głosowaniu żadnego progu. Jednak mieszkańcy mają czas na skorzystanie ze swojego prawa i zagłosowania do godz. 21. Głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń, punktualnie o godz. 7. Są dwaj kandydaci do fotela radnego Do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 11 kandydują ubiegają się dwaj kandydaci: Solka Piotr, Paweł - zamieszkały: Wielowieś

Kiełbasa Piotr, Roman - zamieszkały: Świbie Taką oficjalną informację można przeczytać na oficjalnym profilu gminy na FB. Bez względu na to, jaka będzie 26 kwietnia frekwencja - mandat otrzyma ten z kandydatów, który zgromadzi większą liczbę głosów. Przypomnijmy, są to wybory uzupełniające, bo jeden z dotychczasowych radnych, Artur Jendrysik, złożył mandat i zrezygnował z pełnionej funkcji. Komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie jego mandatu 14 stycznia. Dlatego też skład rady musi zostać uzupełniony. Zgodnie z przepisami - w ciągu 3 miesięcy powinny odbyć się wybory uzupełniające, które to zarządza wojewoda, a gmina jest wykonawcą takiego zarządzenia. Wybory w Wielowsi były przekładane Pierwszy termin, zarządzony przez wojewodę śląskiego, został wyznaczony w Świbiu na 5 kwietnia, termin ten jednak - także decyzją wojewody, w związku z sytuacją epidemiczną - został odwołany i przesunięty na 19 kwietnia. Również i ten termin został przesunięty - gmina otrzymała postanowienie w tej sprawie 16 kwietnia. I nowy termin: 26 kwietnia. I tak 26 kwietnia głosować mogą mieszkańcy części Świbia, dokładnie ulic: Kwiatowa, Leśna, Nowe Osiedle, Sportowa, Wesoła, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców. Lokal wyborczy mieści się w Szkole Podstawowej w Świbiu, przy ul. Szkolnej 2. Pojawiły się głosy, że niedzielne głosowanie nie było przez gminę wystarczająco nagłośnione. Tymczasem samorządowcy przekonują, że wykorzystali dostępne kanały: BIP, stronę internetową gminy oraz profil na portalu społecznościowym. Wywieszono także na tablicy ogłoszeń stosowne obwieszczenia komisarza wyborczego. Tablica wisi nieopodal kościoła, a także mniej osób pojawia się na ulicach - zgodnie zresztą z zaleceniami w sytuacji zagrożenia epidemicznego. - Wszystkie czynności, do których zostaliśmy zobligowani, zostały przez wykonane - podkreśla Gabriela Jastrzębska. Czytaj także Śląski lekarz radzi, jak przygotować organizm na atak koronawirusa

