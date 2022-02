Szokujące informacje dotyczące finansów Piasta Gliwice! Miasto chce wyjaśnień z klubu

List opublikował w mediach społecznościowych były kandydat na prezydenta Gliwic Kajetan Gornig, który też otrzymał to pismo do do wiadomości.

Panie Prezydencie,

Radni Miasta Gliwice,

„Z wiadomych względów pozostanę w tym mailu anonimowy. Zwracam się do Pana Prezydenta oraz Radnych Miasta Gliwice jako bezpośrednich osób, które powinny sprawować nadzór nad jedną ze spółek miejskich miasta Gliwice. Jestem zmuszony przesłać tego maila, ponieważ w okresie ostatniego roku wyszły fakty bezpośrednio mogące wskazywać na niegospodarność naszego klubu. Poniżej przedstawię argumenty potwierdzające powyższą tezę. Poniższe fakty są bardzo łatwe do zweryfikowania przez Pana Prezydenta jako właściciela oraz organ nadzorujący. Fakty wskazują, że miasto już dawno straciło kontrolę lub też nie chce mieć kontroli nad wydatkami klubu.

Piast Gliwice posiada aktualnie najszerszą kadrę w rozgrywkach polskiej ligi. Wiele błędnych decyzji pozyskiwania nowych zawodników spowodowało bardzo wysoki, rekordowy w historii tego klubu koszt utrzymania drużyny. Aktualnie liczba zawodników w kadrze wynosi AŻ 31 zawodników. Przy normalnym budowaniu kadry jest to zwykle 24 zawodników.