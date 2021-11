Szpital na Radiowej i jej prezes Anna Gil z nagrodą specjalną w konkursie za innowacyjne podejście do walki z COVID-19!

Należący do spółki Vito-Med a potocznie nazywany przez mieszkańców powiatu gliwickiego „Szpital na Radiowej”, jest jedynym w regionie szpitalem z oddziałem neurologicznym i udarowym, rehabilitacją neurologiczną oraz oddziałem chorób wewnętrznych. W ramach swojej działalności placówka prowadzi także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz poradnie specjalistyczne. Szpitalem zarządza prezes Anna Gil, która już na początku wybuchu pandemii uznała, że najskuteczniejszym sposobem na walkę z koronawirusem jest szybki i łatwy dostęp do testowania. I tak powstała inicjatywa stworzenia nowoczesnej Mobilnej Pracowni Wirusologii Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Pracownia ukierunkowana została na wykonanie metodą RT-PCR badań wyłącznie w kierunku SARSCoV-2.

1 czerwca 2020 r., było to pierwsze laboratorium w zabudowie modułowej na Śląsku. Każdego dnia wykonuje się tu ponad 2 tys. testów a tylko do końca kwietnia 2021 r., wykonano ich niemal 325 tys.! Dodajmy, że pracownia współpracuje z ok. 200 podmiotami. - Cieszę się bardzo z nagród dla bardzo praktycznych projektów dotyczących szybkich działań związanych bezpośrednio z rozwojem pandemii Covid. Pokazały one, że można szybko zareagować na olbrzymie potrzeby, jakie się wtedy pojawiły – pisał na łamach Dziennika Gazety Prawnej dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodniczący Kapituły Konkursu – Bezpieczny Szpital Inspiracja Przyszłości 2020. - Wszyscy się zastanawiali co i jak robić, bo było to dla nas nowe i nieznane, a niektórzy po prostu mieli pomysł i działali – czytamy dalej w raporcie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje” dystrybuowanym z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.