Tak może wyglądać ul. Zwycięstwa w Gliwicach: sześć koncepcji. Projekty robią wrażenie! Zobaczcie WIZUALIZACJE

Śmiałe, ciekawe, z zaskakującymi rozwiązaniami

Kawiarenki w plenerze, ścieżki rowerowe, drzewa, klomby i zieleńce, bulwary nad Kłodnicą, nawiązanie-powrót charakterystycznych okrąglaków nad tunelem DTŚ - to tylko niektóre motywy, które pojawiły się w konkursowych pracach. Nowe oblicze ulicy Zwycięstwa to mariaż poszanowania tradycji tego miejsca i nowoczesnością. To jednak wciąż na razie architektoniczne koncepcje - i choć w wielu miejscach mogą zaintrygować i zachwycić - do realizacji metamorfozy Zwycięstwa jeszcze nie jest blisko.

Miasto Gliwice rozstrzygnęło konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul. Dubois do Rynku. Metamorfoza najważniejszej i najpiękniejszej ulicy w mieście zapowiadana jest od kilku lat. W zamyśle - ma to być ulica nie tylko, jak na przestrzeni dziesięcioleci - reprezentacyjna. Ma być przyjazna dla mieszkańców i odwiedzających miasto, wzbogacić się możliwie mocno o zieleń, której teraz bardzo tam brakuje, z nowoczesnymi, przystającymi do współczesnych wymogów rozwiązaniami. Musi także ta przestrzeń spełnić określone wymogi, być przyjazna osobom z ograniczoną możliwością poruszania się, rowerzystom.